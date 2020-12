Speciālisti atklāj, kuri alkoholiskie dzērieni izraisa visspēcīgākās paģiras

Tie ir paģiru veidojošie elementi: jo vairāk dzerat, jo vairāk dehidrējaties, jo spēcīgāk sāp galva. Izrādās arī tas, ka tieši tam, ko jūs dzerat, var būt tikpat liela ietekme kā tam, cik daudz to izdzerat.

Jo saldāks dzēriens, jo lielāka varbūtība, ka jūs no rīta izjutīsiet nožēlu. "Tas ir tāpēc, ka saldie kokteiļi satur dažāda veida alkoholu un tāpēc, ka to garšas dēļ ir vieglāk dzert tos ātrāk un vairumā," skaidro Mandala.

Vairāk alkohola nozīmē spēcīgākas paģiras, tāpēc par to ir jādomā, apsverot vai dzert nākamo margaritu vai mohito.

Neatkarīgi no izvēlētā alkohola, jūs varat veikt pasākumus, lai ierobežotu tā nelabvēlīgo ietekmi. Tā kā viens no lielākajiem paģiru izraisītājiem ir dehidratācija, jūs to varat viegli apkarot, dzerot daudz ūdens.