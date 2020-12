Gunas stāsts ir garš un sarežģīts. Viņa ar bijušo vīru jau divus gadus nedzīvojot kopā. Attiecības bijušas destruktīvas - emocionālu un fizisku vardarbību ikdienā izjutusi pati sieviete un viņas vecākie bērni no pirmās laulības. "To ir apstiprinājuši arī vairāki psihologi mūsu laulības šķiršanas ietvaros, turklāt bērna tēvs ilgstoši manipulēja, solot veikt pašnāvību, ja šķirsimies," atklāta ir Guna.

2019. gada pavasaris: neraksturīgi zilumi un nervozitāte

2020. gada rudens: lietu pārņem cita bāriņtiesas locekle

Ar laiku dēls sāka baidīties no svešiniekiem un distancējās no nepazīstamiem ļaudīm," norāda sieviete.

"Jau nākamā dienā, 4. novembrī, Mārupes novada bāriņtiesas locekle interpretēja šo notikumu Rīgas rajona tiesā un pasniedza to kā emocionālu vardarbību no manas puses. 10. novembrī viņa uzrakstīja iesniegumu arī Mārupes pašvaldības policijai. Un paralēli tēvs iesniedza jaunu pieteikumu Rīgas rajona tiesai par jaunu noregulējumu lietā," norāda Guna.

Sieviete raksta, ka "bērns jūtas nodots no mātes puses, jo nesaprot, ka man ir liegta tikšanās ar viņu un kāpēc sveši cilvēki puisēnu ir varmācīgi aizveduši". "Es nevaru viņam to paskaidrot un viņam līdzās nav neviena tuva cilvēka, turklāt viņš atrodas svešā vidē un nedrīkst tikties arī ar brāli un māsu," atklāta ir Guna.

Iespējams, situācijā iesaistīta Gunas vardarbīgā māte

Mārupes novada bāriņtiesas locekle Gunas lietā ir iesaistījusies no šī gada oktobra. Sievietei ir nopietns pamats apšaubīt darbinieces profesionalitāti un lēmumu objektivitāti, jo, kā izrādās, Guna jau no bērnu kājas ir cietusi no vardarbības, kas nākusi no viņas mātes gan emocionālā, gan fiziskā veidā. Gunas māte viņai pat ir draudējusi un 2019. gadā sieviete vērsusies pret savu meitu par aizgādības tiesību pārtraukšanu visiem trim bērniem.