Lietuvas ieslodzījuma vietās neredz iespēju apturēt Covid-19 izplatību

"No 1.septembra līdz vakardienai darbinieku vidū mums bijis 381 Covid-19 gadījums - aptuveni 12% no kopskaita, bet šobrīd slimo 75. Apcietināto un notiesāto vidū bijuši 429 gadījumi - aptuveni 8% no kopskaita, pašlaik slimo 215," norādījis Kuļikausks, piebilstot, ka infekciju uz ieslodzījuma vietām atnes darbinieki, kuri dažkārt strādā vēl kādā darbavietā, un situāciju ietekmē arī kopējie saslimstības rādītāji sabiedrībā.