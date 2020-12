Re:Check ⟩ Vai pašnāvību ir vairāk nekā Covid-19 nāvju?

Re:Check iepriekš vairākkārt rakstījis par maskām un vai tās ir drošas. Pareizi lietotas maskas nerada draudus veselībai. Gluži pretēji – tieši tādēļ, ka šī ir pilienu infekcija, maskas var palīdzēt pilienus aizturēt, tādējādi no saslimšanas sargājot citus, ja esat inficēts, un mazākā mērā arī sevi no saslimušajiem. Žurnāls Nature, piemēram, atsaucas uz pētījumu, kas parāda, ka pat kokvilnas krekls var bloķēt pusi no ieelpotajiem aerosoliem un ap 80% no izelpotajiem. Arī žurnālā The Lancet publicētā pētījumu pārskatā secināts, ka visefektīvāk nēsātāju pasargā respirators, taču arī ķirurģiskās maskas vai līdzvērtīgas auduma maskas būtiski samazina nēsātāja risku inficēties. Cik labi maska sargā, atkarīgs no tās materiāla, auduma kārtu skaita un tā, cik labi tā pieguļ sejai, skaidro ASV Slimību kontroles un prevencijas centrs (CDC).