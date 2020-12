No plkst.10 līdz plkst.18 saistībā ar seriāla "Meklējot sievieti" filmēšanu būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai. Tāpat no šodienas līdz 24.decembrim ierobežojumi būs Tērbatas ielā, pie ēkas Blaumaņa ielā 5a.