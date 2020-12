Covid-19 pacienti arī ar pneimoniju arvien biežāk paliek ārstēties mājās

Viļānu ģimenes ārste Lidija Bukele atzīst, ka viņai praksē šāda ierīce ir viena, un, kad vajag, pacientam to nogādā. “Ja pacients man pasaka, ka ir grūtāk elpot, es mēģinu šo pulsa oksimetru viņam aizsūtīt, lai viņš mēra skābekli, cik ir asinīs - rītā un vakarā, un tad man ziņo. Lai paskaita pulsu, tādā veidā mēs mēģinām,” viņa skaidro. No vairāk nekā 20 Viļānu ārstes Covid-19 slimniekiem, pneimonija bijusi pieciem, un līdz šim iztikts bez slimnīcas. Taču, palielinoties saslimušo skaitam, arī oksimetrus vajadzētu vairāk. "Mēs esam mēģinājuši nopirkt jau no vasaras, mums neizdevās. Tas nav pieejams nevienā firmā. Un internetā, vienkārši uz sludinājumu, kas nav firmas, mēs tādus nepērkam," skaidro ārste.