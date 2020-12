No pirmdienas, 21. decembra, uz trim nedēļām noteiktie drošības pasākumi būs vērsti uz to, lai mēs pēc iespējas nesatiktos ar citiem cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, vēstī Veselības ministrija (VM). VM izprot, ka tas radīs grūtības un sarežģīs ikdienu, bet vienlaikus lūdz ikvienu iedzīvotāju sadarboties.

Ierobežojumi, kas stājas spēkā no pirmdienas:

Ar grozījumiem rīkojumā īpaši uzsvērts, ka ikvienam, kuram darba specifika atļauj strādāt attālināti no mājām, tas ir jādara. Darba devēja pienākums ir to nodrošināt. Šie nosacījumi attiecas gan uz valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēm, gan privātiem uzņēmumiem.

Ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu Lielbritānijā, Latvijas valdība svētdien lēmusi uz laiku no pirmdienas, 21. decembra, līdz 1. janvārim aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.