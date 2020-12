Raidījums: Noplūdušā sarakstē atrodami Krievijā tapuši plāni kā nomelnot "Vienotību" un cik maksāts prokrieviskajiem aktīvistiem Latvijā

Krievijas izlūkošanas ģenerālis Vladimirs Černovs Kremļa administrācijā vada Krievijas prezidentam pakļautu pārvaldi kultūras sakariem ar citām valstīm. Kultūra te gan ir tikai izkārtne - organizācija plāno un realizē informatīvos uzbrukumus un kampaņas Krievijas kaimiņvalstīs. Tam izmanto sev pakļautus medijus. Kā viens no Baltijas novirziena darbiniekiem iezīmēts Sergejs Rekeda. Viņš vada dažādas it kā sabiedriskas organizācijas, kas pēc projekta DOSJE izpētītā visas saistītas ar Kremļa slepeno nodaļu.

Projekta Dosje rīcībā nonākusi Sergeja Rekedas e-pastu sarakste - vairāk kā 50 tūkstoš e-pasta vēstuļu sūtītas un saņemtas laika no 2012 gada līdz pat šī gada vasarai. Sergejs Rekeda atbild par interneta portāla RuBaltic.Ru darbību. To uzrauga Kremļa Starpreģionālo un kultūras sakaru ar ārvalstīm departaments. To savukārt cilvēki no Ārējā izlūkošanas dienesta.