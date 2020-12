Raidījums: Jaunā Rīgas vadība izmeklē vadošu ierēdņu pārkāpumus, Aļeksejenko var zaudēt amatu

Pirms desmit gadiem pie varas Rīgā nonāca partija “Saskaņa”. No tā laika ar arvien lielāku intensitāti sākās skandāli par fiktīvi nodarbinātajiem, vajadzīgo cilvēku iekārtošanu amatos, konsultantu līgumiem, pietuvinātu firmu veiksmi konkursos. Tas nevarēja notikt bez augstākās ierēdniecības ziņas. Viņiem pārmeta informācijas slēpšanu no opozīcijas, kas nu tiem kļuvusi par priekšniecību.

Rīgas domes priekšsēdētājs (“Attīstībai/Par!”, “Progresīvie”) Mārtiņš Staķis norāda: “Esmu iepazinis cilvēkus, kas šeit strādā piecus, desmit, divdesmit, trīsdesmit gadus un neviens no viņiem netiks sodīts par to, ka viņš ir godprātīgi darījis savu darbu. Tajā pašā laikā, ja ir bijuši kādi pārkāpumi, vai prettiesiskas darbības, tad mēs šo informāciju vienmēr pārbaudīsim, ierosināsim izmeklēšanu, ja būs vajadzīgs un noskaidrosim patiesību. Es tiešām gribu uzsvērt, šeit nav nekāda atlaišanas saraksta. Mēs strādājam, un katru cilvēku vērtējam tikai pēc viņa profesionālās darbības.”

Datorprogramu iepircējs Zēģelis neatgūst amatu

Vēl pirms Rīgas domes vēlēšanām, kamēr Rīgu pārvaldīja pagaidu administrācija, amatu zaudēja Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra direktors Ēriks Zēģelis. Centra uzdevums ir rūpēties par pašvaldības datoriem, video novērošanas un drošības sistēmām. Zēģelis centru vadīja no tā izveidošanas. No darba viņu atlaida par 11 miljonu vērtas datorprogrammas iegādi bez konkursa. To viņš paveica, nopērkot 96 tūkstošus programmētāju darba stundas Elektronisko iepirkumu sistēmā. Pagājušajā nedēļā tiesa noraidīja viņa prasību par atjaunošanu amatā. Darījumu izmeklē arī policija.