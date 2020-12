Oficiāli paziņo NHL sezonas sākuma datumu, spēļu skaitu un sadalījumu divīzijās

Regulārajā čempionātā no 13.janvāra līdz 8.maijam komandas aizvadīs 56 spēles, tādējādi pamatturnīrs nepārklāsies ar 2021.gada pasaules čempionātu, kas ieplānots no 21.maija līdz 6.jūnijam, daļai no meistarsacīkstēm notiekot Latvijā.