Strauja jaunā koronavīrusa varianta izplatīšanās daudzviet Lielbritānijā likusi ieviest stingrus ierobežojumus, tikmēr citas valstis, arī Latvija, uz laiku noteikusi ceļošanas aizliegumus. To, kas pagaidām zināms par jauno vīrusa paveidu, apkopojusi britu raidsabiedrība BBC.

Kādēļ par to ir satraukums?

"Nepieciešami laboratoriski izmeklējumi, bet, vai gribat gaidīt nedēļām vai mēnešiem ilgi, lai redzētu rezultātus un rīkotos izplatības ierobežošanai? Pašreizējos apstākļos droši vien nē," sacīja profesors Niks Lomens no Lielbritānijas Covid-19 Genomikas Konsorcija.

Cik ātri tas izplatās?

Šos 70% piektdien, 18. decembrī, minēja Ēriks Volcs no Londonas Impērijas koledžas.

Prezentācijā viņš sacīja: "Ir ļoti grūti pateikt, bet no tā, ko redzam līdz šim, tas pieaug ļoti ātri, tas pieaug ātrāk nekā iepriekšējais variants jebkad pieauga, ir svarīgi to neizlaist no acīm."