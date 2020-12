VIDEO ⟩ Policisti Peru veikuši narkodīleru aizturēšanu Ziemassvētku tērpos

"Ziemassvētku vecītis" un "rūķis", kuri zem saviem tērpiem bija uzvilkuši bruņuvestes, ir daļa no īpašas uzdevumu vienības, kuru dēvē par "Grupo Terna" - šie policisti savās operācijās regulāri izmanto dažādus kostīmus un aizsegus. Policijas pārstāvji vēsta, ka tas tiek darīts maskēšanās nolūkos un līdz šim ir nesis ievērojamus panākumus.

Peru policija tāpat minējusi, ka šo narkodīleru grupējumu viņi ir atklājuši pateicoties video, kurā redzams, kā viens no tā biedriem narkotikas no savas mājas sliekšņa, kas atrodas netālu no skolas, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".