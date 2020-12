Stacionāros ar Covid-19 ārstējas dažāda vecuma cilvēki - arī bērni un jaunieši

No minētajiem 903 cilvēkiem, 53 ir pacientiem slimības gaita ir smaga.

Ar vidēju slimības gaitu stacionāros ārstējas pa trim cilvēkiem vecuma grupās līdz deviņiem gadiem un no desmit līdz 19 gadiem. 20 pacienti ar vidēju slimības gaitu un viens ar smagu stacionēti arī vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem.

Savukārt vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem - 42 Covid-19 pacienti ārstējas ar vidēju slimības gaitu, bet divi - ar smagu. Jau lielāks stacionāros ievietoto saslimušo skaits ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem - 91 pacients, no kuriem četriem ir smaga slimības gaita.