ZVA: Apstiprinātā vakcīna pret Covid-19 paredzēta personām no 16 gadiem un jāsaņem divās injekcijās

ZVA norāda, ka plaša mēroga klīnisks pētījums apliecinājis, ka farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" ražotā vakcīna, kurai dots nosaukums "Comirnaty", ir iedarbīga Covid-19 infekcijas novēršanai personām no 16 gadu vecuma.

Iedarbīgums tika aprēķināts, balstoties uz datiem par vairāk nekā 36 000 cilvēku vecumā no 16 gadiem, kuriem nebija nekādu inficēšanās pazīmju. Pētījums apliecināja, ka starp vakcīnu saņēmušiem pacientiem Covid-19 simptomi neizpaudās 95% gadījumu (astoņos gadījumos no 18 198 tika konstatēti Covid-19 simptomi) salīdzinājumā ar cilvēkiem, kas saņēma vakcīnas imitāciju (162 gadījumos no 18 325 tika konstatēti Covid-19 simptomi). Tas nozīmē, ka klīniskā pētījuma laikā tika konstatēts 95% vakcīnas iedarbīgums, skaidro ZVA.