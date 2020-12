Latviešu personības, kas 2020. gadā devušās aizsaulē

"Tas bija un ir šoks! Neaptverami! Kaspars bija lielisks kolēģis un draugs. Pragmatisks, mūsdienīgs un radošs skatījums uz lietām, sporta jautājumos erudīts un zinošs. Viņa profesionālais veikums bija viens no labākajiem sporta nozarē - īpaši jāatzīmē grafikas, video montāžas un idejas! Ar Kaspara idejām sākām gatavošanos arī 2021. gadam... Ļoti, ļoti bēdīgi!" sacīja Latvijas hokeja federācijas (LHF) sporta direktors Edgars Buncis.

Policija žurnālistiem skaidroja, ka trīs maskās tērpti noziedznieki advokāta Rebenoka mājā iebrukuši, uzlaužot durvis, un savus upurus tie situši ar rokām, kājām un turpat atrastiem dēļiem, bet no notikuma vietas aiznesuši līdzi dārgus rokaspulksteņus un juvelierizstrādājumus.

No 1961. gada Krivāns filmējies Rīgas kinostudijā galvenokārt epizodiskās lomās. Atzinību viņš ieguvis ar komiskajām lomām filmās Kapteiņa Enriko pulkstenis un Dāvana vientuļai sievietei.

Svētdien, 20. decembrī, 89 gadu vecumā mūžībā aizgāja viens no Latvijas modernās medicīnas pamatlicējēm sirds ķirurgs, profesors Jānis Volkolākovs.

RSU norādīja, ka viņš sirds ķirurģiju izveidoja par sistēmu Latvijā un noturēja to akadēmiski un profesionāli izcilā līmenī. Profesors visu savu mūžu bija veltījis sirds ķirurģijas nozares attīstībai Latvijā, veicis pirmās operācijas mākslīgajā asinsritē iegūtu un iedzimtu sirdskaišu pacientiem, izveidojis un vadījis Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centru, sākotnēji Sirds un asinsvadu ķirurģijas centru.

Kopumā viņa publicējusi vairāk nekā 500 recenzijas un rakstus, kļūstot par vienu no vadošajām teātra kritiķēm Latvijā.

92 gadu vecumā mūžībā aizgāja dzejnieks, viens no vecākajiem Rakstnieku savienības biedriem Valdis Rūja, īstajā vārdā Valdis Kriķis (1928—2020), informē Rakstnieku savienībā.

Atvadīšanās no Valda Rūjas notika piektdien 2. oktobrī Krematorijas lielajā zālē.

Latvijas Komponistu savienībā norādīja, ka Ābols bija ļoti kolorīta personība Latvijas kultūrtelpā ar savdabīgu un neatkarīgu domāšanu - no tēva mantojis filozofisko pasaules uztveri, kas centrēta humānismā un pasaules sociālo procesu skatījumā to sarežģītajās kopsakarībās, kontekstos un šķērsgriezumā.

Darba gaitas viņš sācis 1958. gadā kā instrumentālais atslēdznieks rūpnīcā "VEF", bet jau divus gadus vēlāk sācis strādāt tirdzniecības uzņēmuma veikalā "Laimdota", kur bijis direktors. No 1980. līdz 1984. gadam Strautiņš bija direktors Republikāniskajā vairumtirdzniecības bāzē, bet 1985. gadā kļuva par valdes priekšsēdētāju Latvijas Kopdarbības centrālajā savienībā "Turība".

75 gadu vecumā nomira Laimonis Laizāns, kurš uzskatīts par vienu no visu laiku labākajiem Latvijas futbola vārtsargiem.

Atvadīšanās no Baloža notika sestdien, 24. oktobrī plkst. 10 Rīgas krematorijas Lielajā zālē.

Karjeras laikā, kas aizsākās pagājušā gadsimta piecdesmito gadu ievadā, Āboltiņš spēlēja "Daugavas" sporta skolā, RER, "Daugavas" meistarkomandā, ASK, kā arī Latvijas jaunatnes un LPSR izlasē.

Ārvalstu personības, kas devušās mūžībā 2020. gadā

Listers, kurš jau no bērnības redz tikai ar kreiso aci, kino filmējies jau no 80. gadu vidus, taču pirmā slavenākā loma ir 1995. gada lentē "Piektdiena" ("Friday"), kur viņš atveidoja rajona slikto zēnu Dībo. Viņš filmējies arī filmas otrajā daļā "Nākamā piektdiena" ("Next Friday") 2000. gadā.