Pirmās pret Covid-19 vakcīnas plānots potēt 28. decembrī

Viņš stāstīja, ka svētdienas naktī lieltirgotavas sagatavos paciņas katram vakcinācijas kabinetam, iepakojot no saldētavas izņemtās vakcīnas atbilstošā skaitā, kas norādīts pasūtījumā nākamajai nedēļai.

Viņš uzsvēra, ka izņemot no saldētavas, vakcīnas ir derīgas 120 stundas pēc atsaldēšanas. "Ja flakonu atsaldē kopā ar citiem flakoniem, tad līdz divām stundām, ja nav ar citiem flakoniem - 30 minūtes," piebilda aģentūras direktors.

Lūgts komentēt, kāpēc zinot, ka vakcīnas piegādā 26.decembrī, tās nenogādā slimnīcās jau 27.decembrī, ZVA direktors skaidroja, ka tas nepieciešams, lai nodrošinātu loģisku vakcinācijas nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai.

Vēl Henkuzens minēja, ka vakcinācijas kabinetiem ir izstrādāta rokasgrāmata, kurā aprakstīta vakcīnu uzglabāšana, saņemšana un saraksts, lai process būtu maksimāli homogēns visās ārstniecības iestādēs, proti, lai kāds neaizmirstu par niansēm un to, cik bieži jāpārbauda temperatūra.

"Pfizer" un "BioNTech" pirmdien paziņoja, ka "atrodas gatavībā" piegādāt vakcīnas, tiklīdz to lietošanu būs apstiprinājusi EK.

Savukārt 28.decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur to plus 2 līdz plus 8 grādos var uzglabāt līdz piecām dienām.