Ešenvalda albums "Translation" iekļuvis prestižā "Gramophopne" gada labāko albumu izvēlē

"Translations", kura nosaukums sakrīt ar viena tajā iekļautā skaņdarba nosaukumu, ir jau devītais Ērika Ešenvalda kormūzikas albums. Tajā ierakstīti septiņi komponista opusi: "O Salutaris Hostia", "Debesu ganāmpulks", "Translations", "Es rakstu", "Leģenda par iemūrēto sievu", "Vineta", nogrimusī pilsēta un "In paradisum".

"Gramophone Editor’s Choice" šogad aprīlī starp labākajiem albumiem iekļāva Ešenvalda "There Will Come Soft Rains", ko ierakstījis ASV Klusā okeāna Rietumu universitātes koris diriģenta Ričarda Nensa vadībā.