Trešdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu vietām visā Latvijas teritorijā

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas posmā Berģi - Bīriņu pagrieziens (Saulkrastu apvedceļš), Vidzemes šosejas posmā Rīga - Raunas pagrieziens un Vireši - Veclaicene, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa, Daugavpils šosejas visa maršruta garumā, Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas posmā Jelgava - Meitene, Liepājas šosejas posmā Rīga - Apšupes krustojums un Annenieki - Skrunda, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Tukumam, Rēzeknes šosejas visa maršruta garumā, Grebņeva - Medumi šosejas visa maršruta garumā, Daugavpils apvedceļa visā posmā un Rēzeknes apvedceļa visā posmā.