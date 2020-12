"Lielākais izaicinājums ir nesaslimt pašiem!" Sociālā aprūpes centra darbiniece stāsta par darbu Covid-19 laikā

20 gadu laikā, strādājot pansionātos, ilgstošās aprūpes centros un citviet, Anetai prātā nāk definīcija par to kādam jābūt labam sociālajam darbiniekam.

Aneta aprūpes namā vada sociālā darba nodaļu. Ja pirms pandēmijas ikdienas darba grafiks bija paredzams tagad no rīta nav iespējams prognozēt, ko atnesīs vakars. Pavasarī apjukums un neziņa par to, kā tālāk strādāt, bijusi milzīga.

Tomēr aprūpes centrā saslimušo nebija. Kā pareizi uzvilkt aizsargtērpu, kā paņemt paraugus Covid-19 analīzēm, kā pasargāt sevi un apkārtējos to nācies mācīties ne vien pašai, bet iemācīt arī darbiniekiem.

"Pašā sākumā mēs nezinājām no kuras puses ko ķert un grābt un ko vispār drīkst un ko vispār nedrīkst. Ja ikdienā tu sēdēji izdarīji savus papīra darbus varēji aiznest kādam, tagad es nevaru tā vienkārši aiznest, jo tā persona var būt inficēta vai, ja es biju iepirkties, es nevaru to pavadzīmi paņemt, man viņa ir jānoliek, rīt tikai apstrādāšu," viņa sacīja.

Lai palīdzētu klientiem un darbiniekiem iejusties jaunajos apstākļos, Aneta veido pamācības, informatīvus plakātus un izskaidro: "Mēs domājām jāuztaisa video sižets, kā to tērpu pareizi vilkt. Tā bija pirmā reize, kad mēs vilkām. kameru uzstutējusi lasu fonā, kas viņai jādara jāvelk kombinezons mugurā, viņa velk to kombinezonu, tagad tev tie cimdi jāvelk un viņa ātrāk sāka vilkt otrus cimdus, kuru nevajag, un tagad vel cepuri un es saku tos cimdus nevajadzēja un viņa tā "pļukšs"aizmet visu pa gaisu un viss sižets aiziet pa pieskari un jāsāk viss no gala."