Apsardzes uzņēmums: Īpaši pēdējās trīs nedēļās novērots, ka cilvēki kļuvuši agresīvāki

Tāpat arī pieaugusi cilvēku agresija veikalos - ir konflikti ar veikala personālu, ja kāds netiek apkalpots bez maskas, konflikti starp pircējiem, ja kāds piegājis citam pārāk tuvu vai nevalkā masku atbilstoši noteikumiem, konflikti par to, ka brīvdienās netiek pārdots alkohols, konflikti par to ka nevar nopirkt kādu preci. Bijis arī konflikts par to, ka veikalā nevar iegādāties sieviešu zeķubikses, pavēstīja Terinks.