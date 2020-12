Interneta lietotāju apklusināšana pēc ārsta nāves - kā Ķīna slēpa informāciju par Covid-19 izplatību?

Ķīnas ārsts Li Veņlians jau decembra beigās brīdināja kolēģus par jaunas slimības izplatīšanos, taču tika apsūdzēts baumu izplatīšanā. Vēlāk viņš nomira no Covid-19. Mediju "The New York Post" un "ProPublica" rīcībā nonākušas Ķīnas cenzoru direktīvas, kas parāda, kā Ķīnas cenzori notušēja Li nāvi un valdības iestāžu neizdarību.