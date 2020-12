Stradiņa slimnīcā varētu lemt par ceturtās Covid-19 pacientu nodaļas atvēršanu

Viņa atzīmēja, ka lēmums atkarīgs no datiem, kādi tiks saņemti no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC). Veinberga skaidroja - redzot, ka stacionēto pacientu skaits ir nemainīgi liels, slimnīca, vadoties no algoritma, var prognozēt, kuras būs tās dienas, kad gaidāms pacientu pieaugums.

Pēc ārstniecības iestādes pārstāves paustā, jautājums ir par to, kurā no esošajām nodaļām tiks pazemināts darba apjoms, lai varētu nodrošināt pacientus ar ārstniecības un aprūpes personālu.

"To pacientu skaits, kas nāk klāt, absolūti nespēj korelēt ar to skaitu, kas tiek izrakstīti. Ja uzņemto un izrakstīto pacientu skaits būtu vienāds, mēs varētu kaut kā noturēt līdzsvaru. Pacientiem, kas nonāk stacionārā, atveseļošanās ir gara, līdz ar to akumulējas to skaits," skaidroja ārstniecības iestādes pārstāve.