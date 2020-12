Janvāra laikā plāno pret Covid-19 savakcinēt visas ārstniecības personas

Savukārt, ja vakcīnas būs pieejamas pietiekamā apjomā, tad viņš prognozē, ka janvāra beigās un februāra sākumā varētu sākt sociālo aprūpes centru klientu un darbinieku vakcināciju. Tālāk jau vakcīnas saņemtu vecāki cilvēki un personas ar hroniskām slimībām. Tomēr viņš uzsvēra, ka tas ir ļoti atkarīgs no ražotājiem un citu pret Covid-19 vakcīnu reģistrācijas.

Henkuzens atzina, ka šobrīd ir skaidras farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" piegādes, tomēr janvārī tiek gaidīta citu vakcīnu reģistrācija un piegāde. "Ja to piegāde un reģistrācija notiks pēc plāna A, bez kādiem būtiskiem pagarinājumiem, tad domāju, ka februāra otrajā pusē, marta sākumā mēs varēsim uzsākt pārējo grupu vakcinēšanu," stāstīja Henkuzens.

Viņš atklāja, ka "Pfizer" un "BioNTech" piegādātās 9750 vakcīnas jau ir sadalītas pa slimnīcām un daļa no tām jau ir ceļā uz ārstniecības iestādēm, lai tajās ierastos līdz pirmdienas plkst.11 no rīta neatkarīgi no tā, kurā Latvijas teritorijā tās atrodas.