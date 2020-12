Robinsons izkāpa no šofera kabīnes, piegāja pie kravas konteinera durvīm un atvēra tās. Iekšā viņš ieraudzīja neiedomājamu skatu: 39 mirušus cilvēkus, no kuriem 10 bija pusaudži.

"VIP pakete"

Starp cilvēkiem, kuri gāja bojā Robinsona furgonā, bija divi brālēni, 33 gadus vecais Nigujens Vans Hangs un 18 gadus vecais Hoangs Vans Tips, no ciemata Vjetnamas provincē, kas atrodas 6000 kilometrus no Eseksas.

Apkārt puspasaulei

39 mirušo migrantu stāsti atklāja, kā katrs no viņiem ceļoja no savas dzimtenes uz Rietumiem.

Daudzi no viņiem sākotnēji devās uz citām Eiropas valstīm, piemēram, Krieviju un Poliju, un pēc tam nolēma pārcelties uz Lielbritāniju, lai varētu labāk nopelnīt. Lai to izdarītu, viņi brauca tālāk uz rietumiem - uz Franciju un Beļģiju -, un no turienes visbeidzot mēģināja šķērsot Ziemeļjūru.

Dažas no migrantēm plānoja atrast darbu skaistumkopšanas salonos, un viens no upuriem, 15 gadus vecs pusaudzis, rakstīja, ka viņš dabūs darbu nelegālā kaņepju plantācijā.

No Francijas galvaspilsētas viņi devās uz ziemeļiem līdz pat Norvēģijai. Netālu no Bergenas pagājušā gada 22. oktobrī vairāki taksometri ļaužu bariņu aizveda uz fermu. Pēc liecinieku sacītā, atvestie ļaudis ātri vien iekāpuši kravas automašīnā.

Drīz temperatūra kravas konteinera iekšpusē sāka paaugstināties - to varēja redzēt no iekšējā sensora rādījumiem.

"Nelaid viņus ārā!"

Moriss Robinsons ieradās agri no rīta, lai savāktu konteineru. Neilgi pēc pulksten 1, savācot to no ostas, Robinsons saņēma "Snapchat" ziņojumu no Ronana Hjūza, viņa 40 gadus vecā priekšnieka Īrijas kravu pārvadājumu uzņēmumā.