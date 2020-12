Būtiski pieaudzis stacionēto 30-39 gadus veco Covid-19 pacientu skaits

Svētdien Latvijas stacionāros bija 56 Covid-19 pacienti ar ļoti smagu slimības gaitu, no kuriem 16 bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 13 - no 50 līdz 59 gadiem un tikpat - no 70-79 gadiem, četri - no 40 līdz 49 gadiem, divi - no 20 līdz 29 gadiem, tikpat - no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi vecumā no 90 līdz 99 gadiem, kā arī viena persona vecumā no 30 līdz 39 gadiem.