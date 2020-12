Grobiņas novadā Ziemassvētkos ģimenes konflikta laikā vīrietis ar nazi uzbrucis policistam

Ziemassvētkos, 25. decembrī, ap plkst. 19 VP saņemta informācija par to, ka Grobiņas novada Dubeņos kādā īpašumā notiek ģimenes konflikts.

Pēc Šeršņovas teiktā, notikuma vietā ieradās VP amatpersonas un noskaidroja, ka starp vīru un sievu ir izcēlies konflikts. Kaimiņi paspēja brīdināt policistus par to, ka vīrietim ir nazis un viņš ar to draudējis ne tikai sievai, bet arī kaimiņiem.

Policisti devās uz dzīvokli, no kura ārā izskrēja sieviete. Divi no policistiem devās iekšā un ieraudzīja virtuvē pie galda sēžam vīrieti un blakus viņam bija nazis. Viens no policistiem nazi paņēma un nolika drošā attālumā. Tad vīrietis norādīja, ka jau zināja, ka policija atbrauks, paņēma nazi, kuru bija paslēpis, piecēlās kājās un uzbruka policistam, naža asmeni virzot policista galvas virzienā. VP darbinieks atvairīja uzbrukumu un vīrieti atbruņoja, proti, atņemot nazi. Vīrietis tika aizturēts un, veicot pārmeklēšanu, pie viņa tika atrasti vairāki naži, kurus viņš bija paslēpis drēbēs, notikušo atstāsta policijas pārstāve.