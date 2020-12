VVD: Laikapstākļu dēļ Baltijas jūrā nav iespējama piesārņojuma savākšana vai norobežošana ar bonām

Saskaņā ar VVD rīcībā esošo informāciju, pirmdien Lietuvā no uzņēmuma "Orlen Lietuva" piederošā Būtiņģes termināla Baltijas jūrā noplūdusi viena līdz divas tonnas jēlnaftas. Tas noticis, atvienojoties termināļa cauruļvadam, pa kuru tikusi sūknēta nafta. Noplūdušās naftas plankums jūrā ir aptuveni 3,7 kilometrus garš un 100 metrus plats, un tas vēja un straumju ietekmē no Lietuvas ir nokļuvis Latvijas ūdeņos un virzās paralēli piekrastei septiņu kilometru attālumā no krasta.