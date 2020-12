Ardievu, Bruklina! Kāds liktenis sezonas turpinājumā gaida Rodionu Kurucu?

ESPN ziņo, ka "burbulī" piedalīsies tikai 18 no līgas 29 vienībām, jo šādu apjomu "burbulī" uzņemt vienkārši neesot iespējams. Līdz ar to komandas tika aicinātas brīvprātīgi atteikties no dalības gaidāmajā sezonā, un vairākas vienības to jau ir izdarījušas. Tiesa, "Nets" fārmklubs Longailendas "Nets" būs starp komandām, kas "burbulī" spēlēs.

Pēdējā informācija liecina, ka līga plāno pirmās "burbuļa" spēles aizvadīt 8. februārī, bet spēlētājiem tajā būtu jāierodas jau 13. janvārī. Šajā situācijā gan apstākļi ir nedaudz citādi nekā iepriekš - spēlētāju "raustīšana" no fārmkluba uz NBA vienību, visticamāk, nevarēs notikt tik brīvi, kā tas bija pagājušajā sezonā. Līdz ar to, ja spēlētājs būs nonācis "burbulī", tad viņam arī, visticamāk, būs jāizvada (pagaidām) plānotās 13 regulārās sezonas spēles plus izslēgšanas spēļu mači.

Atgriežoties pie Kuruca, diemžēl jāsecina, ka tuvākajā laikā viņa vienīgā iespēja tikt pie regulāra spēles laika būs negaidīta Neša labvēlība, jo G līgas opcija vēl kādu laiku nebūs reāla.

Potenciāls maiņas darījums

Šīs pagaidām ir Kuruca labākās izredzes - tikt jaunā komandā un sākt no jauna. Vēlams arī, pievienojoties klubam, kura prioritāte nav šogad izcīnīt čempiona titulu, bet gan vairāk strādāt ar jaunajiem spēlētājiem. Šādā komandā latvietis vismaz tiktu pie iespējas, vai viņš to izmantotu? Tas jau būtu atkarīgs no viņa paša.

Acīm redzams, ka ar Kuruca pienesumu laukumā "Nets" pagaidām nerēķinās. Ja Bruklina viņu vēlētos ievietot atteikumu draftā, tas jau būtu izdarīts. Līdz ar to loģiskais secinājums ir tāds, ka Kurucs tiek uzskatīts par potenciālu maiņas darījuma sastāvdaļu.

Tomēr arī maiņas darījums ir visai piņķerīgs jautājums. Maiņā viens pret vienu Kurucs tiks aizmainīts pret spēlētāju, kuram arī, visticamāk, savas komandas rotācijā nav vietas. Līdzīgā situācijā nonāca bijušais Kuruca komandas biedrs Džanans Musa, kurš pirms sezonas trīs komandu darījumā tika aizmainīts uz Detroitas "Pistons". Pēc neilga laika bosnietis tika ievietots atteikumu draftā un šobrīd ir bez komandas.

Bet jāatceras, ka aizmainīts tika tieši Musa, nevis Kurucs, līdz ar to latvietis, iespējams, tiek taupīts kādam lielākam darījumam, kā "jaunais spēlētājs", kuru komandām lielākos darījumos allaž patīk pieprasīt. Bet arī šeit ir radusies problēma.

Pirms sezonas plaši tika izskatīti iespējamie maiņas darījuma varianti, kuru rezultātā Džeimss Hārdens nonāktu Bruklinā. Pretējā virzienā dotos tādi spēlētāji kā Džerets Alens, Kariss Leverts un Spensers Dinvidijs, kurš savainojuma dēļ vairs nav pieejams.

Iespējams, ka tieši Dinvidijs bija "Nets" vērtīgākā "kārts" potenciālā maiņas darījumā, kas nozīmē, ka mega darījumu, kuram klusītēm varētu pievienot arī Kurucu, mēs, visticamāk, neredzēsim. Jā, joprojām pastāv iespēja aizmainīt Alenu, kurš joprojām netiek sākumsastāvā Deandrē Džordana dēļ, un šim darījumam pievienot latvieti. Vai arī īstenot līdzīgu scenāriju ar Karisu Levertu, kurš tomēr efektīvāks ir tieši ar bumbu rokās, bet šosezon pie šādām iespējām neizdosies tik bieži tikt.

Kurucam un viņa atbalstītājiem atliek cerēt, ka agrāk vai vēlāk "Nets" noslieksies par labu maiņas darījumam, kurā viņš kopā ar kādu citu no "aizmaināmajiem" Bruklinas spēlētājiem nokļūtu komandā, kas tuvojas pārbūvei un koncentrējas uz jaunajiem spēlētājiem. Par "Nets" organizāciju pēdējos gados nav daudz slikta, ko teikt, bet savtīgu iemeslu dēļ Kurucam ir jācer, ka ardievas Bruklinai izdosies teikt pēc iespējas ātrāk.