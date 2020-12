Ziemassvētku brīnums! Skolotājs pēc atlaišanas loterijā laimē ceturtdaļmiljonu ASV dolāru

"Ceturtdienas rītā es devos uz veikalu un nopirku nokasāmo biļeti, kā es to parasti daru.

Šoreiz gan es nopirku divas biļetes. Pirmajā es neko nelaimēju, tāpēc mēģināju otro, un es to nokasīju, un pie gāzes sūkņa no šoka nokritu uz ceļiem," sacīja Džo.