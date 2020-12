Bērziņš un Freimanis uzvarā gūst trešdaļu no komandas punktiem

Bērziņš laukumā pavadīja 28 minūtes un 18 sekundes, ar 22 gūtiem punktiem kļūstot par savas vienības otru rezultatīvāko spēlētāju. Basketbolists grozā raidīja abus divpunktu un četrus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja sešus "sodiņus".

Tikmēr Freimanis laukumā pavadītajās 25 minūtēs un 52 sekundēs izcēlās ar 12 punktiem, četrām atlēkušajām bumbām un divām piespēlēm. Basketbolists iemeta vienu no diviem divpunktu un trīs no septiņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja vienu no diviem "sodiņiem".