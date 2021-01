Gada sākumā Rimants Ziedonis tikās ar pretrunīgi vērtēto psihoterapeitu Viesturu Rudzīti, lai atklātā sarunā uzzinātu par baisākajām atkarībām, vardarbību ģimenē un cilvēku attiecībām kopumā, psihoterapiju, izslēgšanu no Psihoterapeitu biedrības, viedokļu sadursmēm, kā arī vīrieša un sievietes lomu mūsdienu sabiedrībā.

Kolorītā aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa sarunā atklāj gan to, kas pašai palīdz dzīvot pozitīvi un dzīvi apliecinoši, gan pastāsta par saviem mīļākajiem rakstniekiem, gan lietām, kas var nokaitināt un aizraušanos ar veidu, kurā runājam.

"Bet, būdama uz skatuves un pirmā rindā, - ja man ir nožēlas, tās ir par to, ka zināmiem cilvēkiem ļāva izzagt Latviju," stāsta finansiste un kultūras patronese Ilze Jurkāne, stāstot par bērnību Ņujorkā, atjaunotās Latvijas Republikas finašu pasauli un savu aizraušanos ar dažādām mākslām.

Par savu nebēdnīgo bērnību, mammas gatavoto buljonu un jaunības ambīciju kļūt par žurnālistu intervijā stāsta pavārs Mārtiņš Rītiņš, atklājot arī to, kādēļ savai profesionālajai darbībai ir izvēlējies nevis Kanādu, bet Latviju, un ko vēlētos iemācīt ar sevis gatavotajiem ēdieniem.

"No manis bija bail. Es atbraucu no Krievijas. Nebija kur dzīvot. Mūs izlika no mājām, tā kā es piederu tai iznīcināmajai grupai, tiem buržujiem, budžiem. Man nebija kur atgriezties," stāsta Lidija Lasmane, atklājot gan spilgtas bērnības atmiņas, gan lietas, kas priecē un palīdz dzīvot arī šodien.