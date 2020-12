Šoferīšu uzmanībai - daudzviet apledojuši autoceļi

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas no Vangažiem līdz Līgatnei, Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Daugavpils šosejas no Saulkalnes līdz Pāterniekiem, kā arī uz Rēzeknes šosejas no Jēkabpils līdz Varakļāniem, uz Grebņeva - Medumi šosejas no Bērzgales līdz Medumiem, uz Daugavpils apvedceļa visa maršruta garumā un uz Kokneses šosejas visa maršruta garumā.