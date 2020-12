VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: "Bucks" uzstāda jaunu NBA rekordu uzvarā pār "Heat"

Viesi šajā mačā izpildīja 51 tālmetienu, no kura mērķi sasniedza 29. Iepriekšējo rekordu, kuru 2019.gada janvārī uzstādīja Goldensteitas "Warriors", "Bucks" basketbolisti laboja par pieciem precīziem "trejačiem".

Milvoki komanda izmantoja 13 spēlētājus, no kuriem vismaz vienu tālmetienu iemeta 12. Vienīgais, kurš šoreiz palika bešā, bija Jannis Adetokunbo, kurš divreiz neprecīzi uzbruka no distances un samierinājās ar deviņiem punktiem. Viņa brālis Tanasis līdzšinējā NBA karjerā bija aizmetis garām grozam visus 11 izpildītos "trejačus", bet otrdien viņš bija precīzs vienā no diviem mēģinājumiem.