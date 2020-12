VIDEO ⟩ Ķekavā taksists "kunga prātā" izraisa avāriju. Likumsargi pie vīra atrod arī ieroci

Turpat notikuma vietā vīri sastapušies arī ar aculiecinieku, kurš tikai pirms īsa brīža no lielākām nepatikšanām bija paglābis ne tikai apkārtējos, bet arī pašu apreibušo šoferi.

Kā jau ierasts šādās situācijās, likumsargi uz notikuma vietu izsaukuši kolēģus no ceļu policijas. Taču ar to viss nebeidzās. Tā kā pārkāpējs atteicies no alkohola pārbaudes, viņu nācies nogādāt ekspertīžu centrā galvaspilsētā, kur stūrētāja reibumu klīniski fiksējuši mediķi.