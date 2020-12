Pāvilostas pusē gada ģimeniskākajos svētkos vīrietis ar gāzes pistoli izšāvis dēla virzienā

Pēdējo dienu laikā VP Kurzemes reģiona pārvaldē ir saņemti vairāki izsaukumi uz ģimenes konfliktiem. Vairākos gadījumos gan notikuma vietā konstatēts, ka domstarpības jau bija atrisinātas un pretenzijas pret nevienu nebija, taču dažos gadījumos ir sākti administratīvie procesi - par to, ka vīrietis, būdams alkohola reibumā, pret dēlu pielietoja gāzes ieroci, par emocionālu vardarbību pret bērnu, par huligānismu un vienā gadījumā arī pieņemts lēmums par nošķiršanu.

Pēc Šeršņovas stāstītā, 25.decembrī plkst.21.20 VP saņēma informāciju par to, ka Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā kādā īpašumā notiek ģimenes konflikts. VP amatpersonas ieradās notikuma vietā un uz vietas sastaptie paskaidroja, ka starp vīrieti un viņa dēlu izcēlies konflikts, kā rezultātā viņš ar gāzes ieroci izšāvis dēla virzienā. Brīdī, kad dēls centās tēvam atņemt gāzes ieroci, dēls guva miesas bojājumus.

Notikuma vietā no personām tika pieņemts paskaidrojums un izņemts gāzes ierocis, kurš nebija reģistrēts. Abi vīrieši atradās alkohola reibumā. Par notikušo ir sākts administratīvo pārkāpumu process. Saskaņā ar Ieroču aprites likumu par gāzes ieroča izmantošanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, piemēro naudas sodu no 1000 eiro līdz 2000 eiro, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem. Šajā gadījumā vīrietis, kurš izšāva ar gāzes ieroci, atradās 1,49 promiļu reibumā, sacīja policijas pārstāve.