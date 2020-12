Sestdien atsāksies pasažieru pārvadājumi uz un no Lielbritānijas

Tāpat CAA pārstāvji vērsa uzmanību, ka naktī no 31. decembra uz 1. janvāri Apvienotā Karaliste pabeigs izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) procesu.

Lidostā "Rīga" pasažieriem no lidostas procedūru viedokļa izmaiņu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES nebūs. Apvienotā Karaliste jau pašlaik ir ārpus Šengenas valstu saraksta, līdz ar to pasažieriem tiek veikta robežkontrole, savukārt drošības prasības nosaka starptautiskie normatīvi, kas ir vienādi gan Latvijai, gan Apvienotajai Karalistei.