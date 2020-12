Informācija ⟩ Kas ir pašapliecinājums un kur to iegūt, lai mājsēdes laikā varētu iziet ārā?

No 30. decembra līdz 4. janvārim ik dienu laika posmā no pulksten 22.00 līdz 05.00 personām, kurām jāatstāj dzīvesvieta attaisnojošu iemeslu dēļ obligāti jāaizpilda apliecinājums. Piemēram, persona dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus, kā arī personām, kurām nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei.