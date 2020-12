Foto ⟩ "Zivjugriba, tuvojoties mājsēdei." Ļaudis sociālajos tīklos rāda garās pirmssvētku rindas veikalos

29. decembrī valdība lēma no trešdienas Latvijā ieviest komandantstundu, kas nozīmē, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šī vakara līdz 4. janvārim, kā arī 8. janvārī un 9. janvārī no plkst. 22 līdz plkst. 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.