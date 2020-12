2021. gada mīlestības horoskops

Vērsis alkst sirsnīgas pieķeršanās un 2021. gadā viņi to sagaidīs. Vērši var doties veco attiecību atjaunošanas virzienā, jo viņiem īsti nepatīk jauninājumi. Jūs gaida melodrāmas, emociju vētras! Ģimenes Vērsis arī piedzīvos visu jūtu loku kopā ar savu dvēseles palīgu. Martā var rasties dziļas jūtas, taču nesteidzieties, lai visi sapņi piepildītos, labāk to darīt pakāpeniski. Oktobris jums ir viskaislīgākais mēnesis jaunajā, 2021. gadā.

Jūs mērķtiecīgi virzīsities pareizajā virzienā. Arī mīlestībā: jūs nebaidīsities no atteikuma, it īpaši tāpēc, ka pēc kāda laika šis atteikums obligāti mainīsies uz pretēju reakciju. Nākamajā gadā vairāk nekā vienu reizi būs izvēle starp jaunām attiecībām un veco attiecību turpināšanu. Jums pašam jāizlemj, kurām no tām dot priekšroku.