Foto un video ⟩ Cilvēki sociālajos tīklos iemūžina pirmās komandantstundas kontrolēšanu ielās

Valdība 30. decembrī lēma par mājsēdes ieviešanu Latvijā. No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 8. janvāra līdz 10. janvārim laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 cilvēkiem jāievēro pienākums atrasties savā dzīvesvietā. Pirmo komandantstundas vakaru iemūžinājuši vairāki sociālo tīklu lietotāji.