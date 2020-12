Džeimss savā dzimšanas dienā uzstāda fantastisku NBA sasniegumu

Leģendārais Maikls Džordans vismaz 10 punktus spēlē guva 866 mačos pēc kārtas, šajā rādītājā atrodoties otrajā vietā. Karīms Abduls-Džabars to paveica 787 spēlēs pēc kārtas, bet Karls Melons 575.

No aktīvajiem basketbolistiem vistuvāk Džeimsam ir Rodiona Kuruca pārstāvētās Bruklinas "Nets" līderis Kevins Durants, kurš vismaz 10 punktus iemetis 562 mačos pēc kārtas. Viņš to izdarīja laika posmā no 2009. gada 14. marta līdz 2017. gada 27. februārim.