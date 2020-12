Staķis aicina uz savstarpēju solidaritāti un sadarbošanos, lai pārlaistu grūtos laikus

"Man pašam tas ir iemācījis to, cik ļoti mēs visi viens ar otru esam saistīti. Līdz ar to arī esam viens par otru atbildīgi. Uzvelkot masku vai nomazgājot rokas mēs, iespējams, izglābjam dzīvību kādam savam līdzcilvēkam. Padomājiet par to. Katru reizi pirms maskas uzlikšanas vai roku nomazgāšanas mēs varam sev pateikt: "Es, iespējams, tieši tagad izglābju kādu dzīvību. Kāda cita cilvēka dzīvību."," mudināja politiķis.