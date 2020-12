Melnsila ielā sprādzienā cietušajā ēkā iedzīvotāji atgriezties nevarēs

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs informēja, ka iedzīvotājiem iespējams ierobežoto sprādziena vietu apiet caur parku, savukārt sabiedriskais transports novirzīts pa apvedceļiem, jo slēgta transporta kustība Melnsila ielā, posmā no Kapseļu ielas līdz Nometņu ielai.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka bez pajumtes palikušajiem iedzīvotājiem piedāvāta iespēja uzturēties pašvaldības viesnīcā, bet viņi no šīs iespējas atteikušies un nogādāti pie tuviniekiem. Tāpat izmitināšana viesnīcās būs pieejama tiem, kuri pašlaik hospitalizēti, pēc tam, kad tiks izrakstīti no ārstniecības iestādes. Iespēju robežās arī iedzīvotājiem no dzīvokļiem iznestas nepieciešamās mantas. RPP turpina dežurēt notikuma vietā, nodrošinot teritorijas ierobežošanu, sacīja Staķis.