VIDEO ⟩ "Mums jārīkojas tā, lai nākotnē mēs šo laiku atcerētos ar lepnumu." Levits Jaunajā gadā vēl izturību, iejūtību un drosmi

Levits atzina, ka arī ikdienas ierobežojumi un neērtības no mums prasa pacietību. "Jā, lielu pacietību. Tā tas patlaban ir visā pasaulē. Taču nākamgad mūsu dzīve pamazām atgriezīsies normālajās sliedēs," sacīja prezidents, "mums jārīkojas tā, lai nākotnē mēs šo laiku atcerētos ar lepnumu - par to, kā mēs to pārvarējām."