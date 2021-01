Ņem vērā! ⟩ Mainās tabakas aizstājējproduktu aprites kārtība un tabakas izstrādājumi kļūst dārgāki

Noteikumi paredz atļaut realizēt galapatēriņam tikai tādus elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kas būs iegādāti no licencēta komersanta.

Ņemot vērā, ka no 2021.gada 1.jūlija tiks marķēts elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, noteikumi paredz Valsts ieņēmumu dienestam iespēju anulēt licenci, ja komercdarbības vietā tiks konstatētas nelikumīgas darbības.

Tabakas aizstājējprodukti no šodienas kļūst par akcīzes preci

Tas nozīmē, ka no nākamā gada tiem tiks piemērots akcīzes nodoklis. Visiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar to ievešanu, izplatīšanu vai tirgošanu, ir jāveic krājumu inventarizācija uz 2021.gada 1.janvāri un par tiem jāsamaksā akcīzes nodoklis, kā arī turpmāk jāievēro vairāki nosacījumi, kas attiecināmi uz akcīzes preču apriti.

No šodienas akcīzes nodoklis tiks piemērots arī elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem. Šķidrumu sastāvdaļām, tāpat kā elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumiem, tas būs 0,12 eiro par vienu mililitru produkta, bet tabakas aizstājējproduktiem - 80 eiro par 1000 gramiem produkta.

Vienlaikus VID informēja, ka sākot ar šodienu akcīzes precei - elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi - mainās akcīzes nodokļa aprēķināšanas princips. No 1.janvāra elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām noteikta vienota akcīzes nodokļa likme par vienu mililitru e-šķidruma neatkarīgi no nikotīna daudzuma produktā.