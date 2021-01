Iespiests jauns Bībeles izdevums latviešu valodā

Jaunās pasaules tulkojums latviešu valodā ir daļa no starptautiska Bībeles tulkojumu projekta. Tulko-jums ir balstīts uz angļu valodas izdevumu "New World Translation of the Holy Scriptures", kas esot tulkots no Bībeles oriģinālvalodām - senebreju, aramiešu un sengrieķu valodas. Šī tulkojuma tapšanā ņemti vērā jaunākie atrastie Bībeles manuskripti, pauda "Jehovas liecinieki".