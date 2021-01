Rīgā komandantstundas pārkāpējs uzbrucis policistiem, ar dūri iesitot pa seju. Kā Rīgā tika aizvadīta trešā mājsēde

Jāpiebilst, ka Pārdaugavā viena no šādām uz ielas sastaptajām kompānijām saskarsmē ar policistiem kļuva agresīvi, kas beidzās ar to, ka viens no kompānijas kungiem uzbruka policijas darbiniekiem, ar dūri iesitot pa seju. Šajā gadījumā papildu sodiem par komandanstundas neievērošanu 47 gadus vecais agresors nodots Valsts policijai kriminālprocesa par uzbrukumu policijas darbiniekam uzsākšanai.