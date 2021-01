Vai tiešām tev to vajag? Pirkumi, kurus daudzi bieži vien nožēlo

Mēs visi esam reiz to piedzīvojuši - preci, kura kārtējās izpārdošanas laikā tā vien "sauc", lai iegādājamies to un tad tik tiešām dzīve sāks "iet uz augšu", taču rezultātā iegūstam tikai zaudētu naudu un mazliet vilšanās. Par to, kādi pirkumi bieži vien var šķist labāka doma, nekā realitāte, vēsta TVNET.