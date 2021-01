Saskaņā ar jaunāko pētījumu, strauji samazinās ūdens līmenis Kaspijas jūrā. Zinātnieki brīdina, ka šīs sāļās ūdenstilpnes ūdens līmenis līdz 21. gadsimta beigām pazemināsies no deviņiem līdz 18 metriem, ja emisijas turpinās pieaugt.

Kaspijas jūra ir planētas lielākais ezers gan pēc platības, gan arī pēc tilpuma. Sālsūdens ezers bez noteces, bieži tiek pat uzskatīts par īstu jūru. Atrodas starp Āziju un Eiropu. Tiek saukts par jūru jau no seno romiešu laikiem, kad romieši, secinādami, ka ezera ūdens ir sāļš, nosauca to par jūru. Kaspijas jūras sāļums ir ap 1,2% - aptuveni trešā daļa no jūras ūdens sāļuma. Ūdens apmaiņas laiks - 250 gadi.