7.-12. klašu skolēniem atsākās attālinātās mācības

Tāpat iepriekš valdība lēmusi, ka no šodienas skolās mācību procesa laikā un ārpus tā sejas maskas būs jānēsā visiem - gan skolēniem, gan skolotājiem. Saglabājas arī līdzšinējais noteikums par trīs kvadrātmetru platības nodrošināšanu skolā vienam skolēnam.

Šuplinska iepriekš teica, ka, ja janvārī pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars būs 4-5% no testēto skaita, tad valdība varētu lemt par atvieglojumiem mācību procesā un 9. un 12.klašu mācīšanu klātienē.

Pēc politiķes vārdiem, ja janvāra sākumā vai vidū būs uzlabojusies kopējā saslimstības statistika, skolas varēs atgriezties pie A un B modeļa realizācijas, atkarībā no skolas infrastruktūras. Arī pagaidām spēkā esošā prasība par nepieciešamību nodrošināt trīs kvadrātmetrus katram skolēnam būs spēkā atkarībā no Covid-19 statistikas janvārī, iepriekš teica ministre.

Valdības veiktie grozījumi Covid-19 ierobežošanai izsludinātās ārkārtējās situācijas rīkojumā, pret ko iebildumus paudusi daļa iedzīvotāju, nosaka, ka skolu audzēkņiem no 1. klases līdz 4. klasei mācību procesa laikā un ārpus tā būs jālieto maskas. Iepriekš gan izskanējis pieļāvums, ka sejas masku nēsāšanas pienākumu mazākajiem skolēniem varētu pārskatīt, ja epidemioloģiskā situācija uzlabosies.

Grozījumos paredzēts, ka masku nēsāšana sākumskolas audzēkņiem attiektos no šodienas. Tajos arī noteikts, ka vispārējās izglītības programmas apguvi no 1. līdz 4. klasei var turpināt, ja vienam izglītojamam tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri no mācību norises telpas platības, un arī pedagogi lieto sejas aizsargmaskas.